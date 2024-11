Bargny /Fin des accords de pêche : « Ceux qui s’adonnaient à ces mauvaises pratiques n’aimaient pas le pays, mais c’est fini ». (O. Sonko)

À l’étape de Bargny, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été accueilli par une foule en liesse. Il a saisi l’occasion pour revenir sur les accords de pêche entre le Sénégal et l’Union Européenne qui arrivent à terme ce 17 novembre 2024. « Nous n’allons plus accepter que ces bateaux étrangers viennent piller toutes nos ressources halieutiques. Car nous ne voulons plus que nos pêcheurs rentrent bredouilles après des nuits passées en haute mer. « Il y a un temps, nous avions assez de ressources halieutiques et personne n’aurait imaginé que nos pêcheurs en arriveraient au stade de risquer leur vie sur le chemin de l’immigration », a lancé Ousmane Sonko. Qui assure aux milliers de militants que « c’est désormais fini ». Si l’on se fie à ses propos, avec la suspension des accords de pêche, il y aura assez de poissons dans nos zones maritimes pour stopper l’immigration clandestine. Comme à l’accoutumé dans presque toutes ses sorties, Ousmane Sonko pointe un doigt accusateur sur l’ancien régime. « Ceux qui s’adonnaient à ces mauvaises pratiques n’aimaient pas le pays », fulmine-t-il.