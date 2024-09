« Barça Wala Barzakh »: 75 candidats interpellés entre Bignona et Kafountine

Le département de Bignona fait face actuellement à une recrudescence sans précédent de vagues de départs vers l'Espagne via la mer. Les Forces de défense et de sécurité, lors d'une opération de sécurisation, ont mis fin aux rêves de 75 candidats au voyage. En effet, les Forces de défense et de sécurité (Fds) de la région sud du pays ont, à en croire Liberation une opération de sécurisation dans le département de Bignona. Une initiative qui leur a permis d'interpeller, entre Bignona et Kafountine, 75 candidats au voyage clandestin. Ces derniers tentaient de rejoindre l'Espagne à bord de grosses, embarcations. « 17 parmi eux ont eté alpagués à Kafountine et les 58 autres ont été arrêtés à Bignona», rapporte Libération.