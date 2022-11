Bara Ndiaye, DG de la Maison de la presse sur la candidature de Macky Sall en 2024 : « Nous savons gagner des élections, nous avons l’appareil et les ressources humaines qu’il faut … »

La question du 3ème mandat du président Macky Sall semble ne pas trouver son épilogue. Bara Ndiaye fait partie des cadres de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui croient dur comme fer que le président Macky doit se présenter pour un second quinquennat.

« Je dois travailler davantage pour assurer à mon candidat Macky Sall une réélection pour un second quinquennat dès le premier tour en 2024. Juridiquement sa candidature est possible. C’est la Constitution et la jurisprudence qui lui permettent de poser sa candidature », lance-t-il.





À l’en croire, il minimise la force de pénétration de l’opposition. « Les opposants savent que devant Macky Sall, ils n’ont aucune chance pour cette élection. C’est pourquoi, ils feront tout, ils diront tout, ils tenteront tout pour qu’il ne se présente pas. Le combat pour nous c’est de renforcer l’unité au sein de la coalition. Nous savons gagner des élections, nous avons l’appareil et les ressources humaines qu’il faut », admet le directeur général de la maison de la presse qui soutient que sa candidature est une demande sociale...