Bambilor / Wayambam : Un litige foncier oppose Apix et les populations qui tirent sur leur maire

Elles sont plus de 200 familles qui risquent de perdre leurs parcelles au village de Wayambam. Ces propriétaires de terres qui sont dans tous leurs états accusent l'APIX SA de vouloir accaparer leurs terres en complicité avec le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop.



Ces familles constituées en collectif pour revendiquer leurs terres dénoncent les agissements de l'Apix/Sa qui a entamé les démolitions des maisons bâties. "Nous, membres du collectif "Boul Laal Sunu Souf", résidents de Bambilor, sommes profondément troublés par les démolitions débutées en décembre 2023 de nos lotissements, perpétrées sans notre consentement par l'APIX SA, avec la complicité du Maire de Bambilor, Monsieur NDIAGNE DIOP", a regretté Kaly Ba, l'un des victimes.



Ces acquéreurs, qui soutiennent avoir acquis ces terrains légalement, déversent leur colère sur l'édile de la commune de Bambilor qui jusque-là n'a pipé mot. "Malgré cette légalité établie, le Maire de Bambilor, NDIAGNE DIOP, persiste dans son silence et son refus de nous rencontrer, démontrant ainsi son mépris pour nos droits légitimes", dénoncent les victimes qui ont investi toutes leurs économies dans l'espoir de bâtir un foyer sûr pour leurs familles.

Ainsi, poursuivent-ils, "nous sollicitons le soutien des candidats à l’élection présidentielle pour nous aider à faire entendre notre voix et à garantir que la justice soit rendue dans cette affaire".

Par ailleurs, ils prévoient d'ester en justice Apix et rejettent le barème d'indemnisation proposé qui est trop minime à leurs yeux.