Bakel – Visite du PR Diomaye dans les zones impactées par les inondations : un bref passage d'une heure entre survol des sites et entretien avec les autorités locales (Agenda).

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye effectue ce vendredi une visite au niveau des sites d'orpaillage de Kharakhéna (exploitation artisanale) et de Sansamba (exploitation semi-mécanisée et impact sur la Falémé). Dans son programme, il est prévu ce samedi matin une visite à l'usine de SOREDMINES. Concernant les zones impactées par les inondations, il est mentionné dans son agenda de la journée du samedi, de 12 h 30 à 13 heures : survol des zones impactées par les inondations et de 13 heures à 13 h 30, un bref entretien avec les autorités administratives et locales à l'aérodrome de Bakel avant le décollage par avion à destination de Dakar. Le timing consacré aux zones touchées par les inondations tournerait ainsi autour d'une heure…