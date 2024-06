Baisse des prix des produits de consommation: Le chef de l’Etat annonce la prise de mesures ce jeudi !

Les sénégalais peuvent se frotter les mains en attendant l’annonce des mesures portant réduction des denrées alimentaires. En conseil des ministres ce mercredi, le Chef de l’Etat a rappelé au gouvernement que la cherté du coût de la vie demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes. Il a salué le travail méthodique et serein entrepris, depuis le 02 avril 2024, par le gouvernement sous la direction du Premier Ministre avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés afin de trouver des solutions rapides, soutenables et durables pour alléger le coût de la vie et augmenter le pouvoir d’achat des ménages.







Le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a demandé au premier Ministre de procéder, dans les meilleurs délais, à l’annonce des décisions pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante. Le message ne semble pas tomber dans l’oreille de sourd. Juste après cette instruction du président de la république, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko a instruit son secrétaire général, Ahmadou Al Aminou Lo, qui va se charger, ce jeudi, de présenter les mesures relatives à ces baisses de prix.







Le chef de l’Etat, dans sa communication a également invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l’application effective des prix homologués qui seront annoncés.