Baisse des denrées : Ziguinchor fixe ses prix

Après le conseil national de la consommation sur la baisse des denrées de première consommation, c’est au tour du conseil régional du commerce des régions de le faire.



Les prix applicables dans la région de Ziguinchor ont été dévoilés par le service régional du commerce à travers une note rendu public. La note renseigne que le sucre cristallisé sera vendu à 600 FCFA par Kg ; l’huile de palme raffinée à 1000 FCFA par le litre ; le riz brisé ordinaire à 425 FCFA par Kg ; le pain de 200g sera désormais vendu à 175 Fcfa ; la farine ordinaire à 4 900 Fcfa et 15 400 FCFA la farine améliorée ; le ciment 84 000 FCFA la tonne et 4200 FCFA le sac. Ces prix entrerons en vigueur à partir du Lundi 01 juillet 2024 sur l’étendue de la région de Ziguinchor. Ces prix sont déterminés après l’application du différentiel de transport et de la manutention par le conseil régional du commerce.