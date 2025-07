Badara Gadiaga devant la DSC ce mercredi : « La déchéance de la justice se poursuit… », regrette Ibrahima H. Deme

« Une déchéance ! » C'est le qualificatif choisi par l'ancien juge Ibrahima Hamidou Deme, qui s'est également exprimé sur la convocation de Badara Gadiaga ce mercredi.



Ibrahima Hamidou Deme estime que « c’est un naufrage de la justice sénégalaise qui se poursuit dans la plus grande indifférence des autorités judiciaires, du barreau, ainsi que d’une majorité d’universitaires et d’intellectuels ».



Bien que la Constitution ait confié à la magistrature l’éminente mission de gardienne des droits et libertés, Ibrahima Hamidou Deme considère que « certains magistrats semblent aujourd’hui plus préoccupés par le soutien au pouvoir dans sa répression de la liberté d’expression et des voix libres ».