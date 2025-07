Baccalauréat 2025 / Résultats du premier tour : ambiance électrique au lycée Sergent Malamine Camara

Ce mardi 8 juillet, le lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies a été le théâtre d’une effervescence particulière. Vers 10h, élèves et accompagnants ont envahi l’entrée du centre, impatients de connaître les résultats du premier tour du Baccalauréat 2025.



Après pratiquement deux heures d’attente, les portes s’ouvrent enfin, déclenchant une ruée vers la cour. La proclamation débute avec les séries littéraires (L et L2), dans une ambiance chargée d’émotion : cris de joie, courses effrénées, chants et applaudissements rythment l’annonce des résultats. Les élèves, regroupés par école, réagissent en chœur dès qu’un nom familier est appelé, dans un élan de solidarité et d’exaltation.



La série S2 clôture la cérémonie. Là encore, les mêmes scènes de liesse se reproduisent, témoignant de l’importance de ce moment dans le parcours scolaire des candidats.



Au jury 1152, qui comptait 297 candidats, 120 ont été admis d’office au premier tour tandis que 69 sont autorisés à se présenter au second tour. Interrogé à l’issue de la proclamation, Tamsir Cissé, président du jury, a qualifié les résultats de « satisfaisants et acceptables » dans l’ensemble.



À la fin de la cérémonie de délibération, les candidats concernés par le second tour se sont dirigés vers les bureaux pour récupérer leurs relevés de notes. Le démarrage du second tour est prévu pour demain, mercredi 9 juillet sur l'ensemble du territoire. Tous gardent le secret espoir de franchir cette étape décisive...