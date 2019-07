Bac 2019/Latmingué : Dr Macoumba Diouf offre des repas aux candidats

Comme à l'accoutumée, le maire de la commune de Latmingué a encore mis la main à la poche pour soulager les candidats à l'examen du Bac, venus des 83 villages de cette localité. Durant les 3 jours du Bac, l'édile de Latmingué, le Docteur Macoumba Diouf, a dégagé une importante enveloppe financière afin que de bons plats soient préparés et servis aux potaches qui composent au niveau du jury de Koutal ( Académie de Kaolack).



" C'est une initiative qui est venue au bon moment. Le Docteur Macoumba Diouf n'est pas à son premier coup d'essai. A vrai dire, il a toujours appuyé les élèves et les étudiants de sa commune et ailleurs. Auparavant, les candidats, après les premières épreuves, faisaient des kilomètres pour se restaurer. Aujourd'hui, ce sont des repas qu'on leur sert gratuitement afin qu'ils ne fassent pas de long trajet pour avoir juste de quoi se mettre sous la dent..", a souligné Andel Kitane, un des bras droits du maire.



De leur côté, les membres du jury dont le surveillant général et les potaches ont remercié leur bienfaiteur qui, selon eux, ne cesse de multiplier ces actions sociales au profit de la population de Latmingué.



À rappeler que l'Académie de Kaolack, compte 12 751 candidats avec notamment 35 centres et 37 jurys...