BRUIT AUTOUR DES LISTES - Serigne Bassirou Sy invite les protagonistes politiques à éviter que le Sénégal baigne dans le sang et à négocier

Chef religieux, petit- fils de Serigne Malick Bassine Sy et Conseiller des collectivités Territoriales, Serigne Bassirou Sy a jugé urgent d’élever la voix pour éviter au Sénégal des lendemains troubles, au vu du débat déjà houleux et des menaces à peine voilées proférées à cause du rejet présumé de certaines listes proposées en perspective des élections législatives.

Pour lui, la loi sur la parité et sa violation ne valent pas la peine de laisser ce pays plonger dans la tourmente. Ainsi, préconise-t-il un report des joutes ou une négociation autour d’une table aux fins de laisser toutes les listes prendre part aux élections. « Cette loi sur la parité, c’est nous qui l’avons instituée. Elle ne peut nous imposer ses dispositions. La volonté du peuple est au dessus de toutes ces lois. Et le peuple veut la paix et la sérénité. Par conséquent, je demande au Président de la République d’initier des pourparlers et que l’opposition accepte de négocier. Je sais que dans l’opposition, il y en a qui n’ont aucun problème avec leur liste, mais eux aussi sont obligés de privilégier la paix. » Serigne Bassirou Sy de se poser la question de savoir quelle serait la configuration de la future Assemblée nationale si jamais la coalition au pouvoir et l’opposition la plus significative étaient absentes des lieux?