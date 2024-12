BIMAO : Mbaye Dione informe l’assemblée nationale de sa démission de son poste de DG

Le député Mbaye Dione a acté sa démission de son poste de directeur général de la Banque des institutions mutualistes d’Afrique de l’Ouest (Bimao). Après l’interpellation du député Guy Marius Sagna, le bureau de l’assemblée nationale s’est réuni le 19 décembre 2024 et a constaté la démission du député Mbaye Dione de son poste de directeur général de cette banque », a informé le président de l’assemblée nationale, El Malick Ndiaye en ouvrant la séance plénière sur le projet de loi 15/2024 portant loi de finances rectificative (LFR) ce mardi.







Pour rappel, le 14 décembre dernier, le député Guy Marius Sagna avait fait appel au règlement de l’assemblée nationale en son article 113 qui stipule : « Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d'intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ; les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ».