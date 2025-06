BIÉLORUSSIE — Abdou Mbacké Ndao, lauréat primé devant Poutine à l'International Climate Competition « Green Eurasia 2025 »*

L’ancien député et maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, a brillamment porté haut les couleurs du Sénégal en décrochant la 3ème place lors de la prestigieuse compétition internationale « Green Eurasia 2025 », organisée en Biélorussie.



Face à une sélection rigoureuse d’initiatives du monde entier, sa présentation sur « La fiscalité verte », fruit des travaux du « Laboratoire de l’Intelligence Mouride » a été saluée pour sa pertinence, son innovation et son ancrage territorial. L'approche préconisée propose des outils fiscaux incitatifs pour accompagner la transition écologique dans les pays en développement.



Le concours s’est tenu sous l’égide des plus hautes autorités des États membres de l’Union économique eurasiatique. Parmi les participants figuraient les chefs d’État de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Russie, aux côtés du président du conseil d'administration de la Commission économique eurasiatique, Bakytzhan Sagintayev.



La séance plénière a également été marquée par la présence d’invités internationaux de premier plan, dont le président cubain Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, le Premier ministre du Myanmar Min Aung Hlaing, et le représentant spécial nicaraguayen Laureano Ortega Murillo. Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole à cette occasion.



Cette distinction positionne Abdou Mbacké Ndao comme un acteur émergent du plaidoyer climatique africain. Son classement parmi les lauréats constitue une reconnaissance forte du potentiel sénégalais dans les débats internationaux sur le climat.