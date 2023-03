BENNO À TOUBA - Conférence religieuse à l’actif des femmes de la coalition sous la houlette de Sokhna Mame Say Mbacké

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakar de Touba ont fini de se mobiliser pour une grande conférence religieuse dont le parrain et marraine sont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Sokhna Bali Mbacké Mountakha. L’événement qui aura lieu le 08 avril prochain à Darou Khoudoss sera inscrit sous le signe de la paix et de l’unité. Un hommage vibrant sera rendu au Président de la République et à son épouse, confie Sokhna Mame Say Mbacké, initiatrice de la rencontre.