BAL4 - Conférence Sahara : L’AS Douanes explose l’APR Rwanda et file au « final 8 » !

L'AS Douanes et l'APR Rwanda se sont affrontés une première fois, où l'AS Douanes, pourtant dominateur, n'a pas réussi à l'emporter. L'APR Rwanda a remporté ce match avec un score de 66 à 61. Cependant, lors de leur confrontation ce dimanche, la donne a changé. Les Gabelous étaient sous pression, car une victoire était nécessaire pour continuer dans la Basketball Africa League (Bal). Et, ils ont relevé le défi avec brio en surclassant l'armée patriotique rwandaise avec un score sans appel de 79 à 54.



Cette victoire est synonyme de qualification pour l'AS Douanes, qui a pu compter sur les performances exceptionnelles de Mike Fofana (27pts) et Harouna Abdoulaye (18pts). Après avoir connu trois défaites et deux victoires dans cette conférence Sahara de la Basketball Africa League (Bal), les joueurs de l'entraîneur sénégalais Mamadou Gueye "Pabi" ont produit un jeu éblouissant.



Le président Bassirou Diomaye Faye et son invité, le président Paul Kagamé, étaient présents lors de ce match décisif. C'est de la Tribune officielle que les deux chefs d'État ont pu assister à la qualification de l'AS Douanes pour le tournoi final. Ce tournoi réunira les huit meilleures équipes africaines du moment pour un "final 8" explosif. Finaliste malheureux de la saison précédente, l'AS Douanes peut encore espérer remporter le titre à Kigali dans quelques semaines.