Avortement médicalisé en cas de viol ou d’inceste : Les femmes parlementaires impliquées dans le plaidoyer

Considérant que les femmes et les filles notamment celles plus pauvres ne jouissent pas pleinement de leurs droits à la santé de la reproduction et qui voient souvent l’infanticide comme la solution ultime, le comité de plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste dénommé Task force réagit. Il décide d’impliquer les femmes parlementaires dans ce combat pour l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste.



Le comité estimant que la pénalisation de l’avortement est contraire aux engagements internationaux du Sénégal en matière d’interruption de grossesse a jugé nécessaire d’informer les décideurs et la communauté sur la problématique de l’avortement à risque pour parvenir au changement social et légal en faveur de la réforme de la loi sur l’avortement en l’autorisant en cas de viol et d’inceste et quand la santé de la mère est menacée.



Dans ce cadre, la Task force à organisé ce jeudi un atelier de mise en niveau des commissions parlementaires de la 14e législature en vue d’une prise d’action pour porter la proposition de

projet de réforme sur l’avortement médicalisé. Aida Sow Diawara, la présidente des femmes parlementaires s’est engagée de porter ce plaidoyer aux autres couches de la société, les guides religieux en particulier. Quant à la coordinatrice de la Task Force, il est important que les médias également, jouent leur rôle dans cette démarche pour éradiquer le phénomène.