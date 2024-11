Autonomisation des femmes : l’ADEPME crée un projet facilitateur dénommé « Wee 4 Lingueer »

31% des femmes au Sénégal dirigent les petites et Moyennes entreprises qui représentent 99,8% de l’économie du pays. Cependant leur croissance est entravée par des difficultés d'accès aux marchés et aux financements. C’est dans ce contexte que s’inscrit le mini forum de l’ADEPME dénommé « Wee 4 Lingeer », ce lundi 25 novembre 2024.



Venu répondre à l’invitation de l’ADEPME, Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal a réaffirmé sa volonté de soutenir l’entreprenariat et les petites et moyennes entreprises qui contribuent à la création d’emploi au Sénégal. Ce qui, dit-il, justifie la présence de la team Europe et ses États membres pour prendre toutes les initiatives qui permettent de favoriser l’autonomisation des femmes. Il souligne que cet accompagnement de l’entrepreneuriat féminin est une des pierres angulaires de la vision Sénégal 2050 avec laquelle, ils sont en phase en matière de soutien aux PME.



Sous la houlette du ministre de la famille et des solidarités, Maïmouna Dièye affirme que l’autonomisation des femmes est un sujet qui intéresse le président de la République dès son accession au pouvoir. À ce propos, des activités sont en train d’être menées un peu partout pour protéger cette couche vulnérable que représente les femmes du Sénégal. Cette dernière de renchérir en disant qu’au niveau de leur ministère, des fonds sont mis à la disposition pour l’autonomisation des femmes. « Nous voulons dans la rupture dans tout ce qui est projet de transformation systémique, apporter cette contribution pour appuyer l’ADEPME dans cette lancée », dit-elle.



Pour la directrice de l’ADEPME, Marie Rose Faye, l’idée de ce concept dénommé « Wee 4 Lingeer » est un concept qui a été imaginé au sein de l’ADEPME pour rassembler l’ensemble des initiatives qui permettent l’autonomisation des femmes. Organisé conjointement avec des partenaires stratégiques comme la banque mondiale, la GIZ, Onu femmes entres autres, ce concept permet de rassembler les différentes initiatives autour de l’autonomisation des femmes. À cet effet, la directrice s’est réjouie de la réussite de cette cérémonie qui a rassemblé tous les acteurs autour de l’autonomisation des femmes, l’engagement de l’ensemble des institutions financières pour le financement massif des entrepreneurs à plus forte raison des femmes entrepreneurs. Ce projet inclusif cible l’ensemble des femmes qui évolue dans l’entrepreneuriat afin de les formaliser et leur faciliter l’accès au marché, l’accès au financement et le développement des marchés.