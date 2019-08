Audition de Adama Gaye : Comment les avocats du journaliste ont voulu forcer la main au Doyen des juges

Ceux qui s’attendaient à ce que le journaliste et activiste sénégalais soit traduit devant le Doyen des juges d’instruction Samba Sall, ce jeudi 29 août 2019, peuvent déchanter. Cette audition de Adama Gaye sur le fond du dossier attendu ce matin par le magistrat n’aura finalement pas lieu. Une situation qui fausse le jeu des avocats dudit prévenu dans leur projet d’introduction d’une demande de mise en liberté provisoire.



De l’avis de certaines sources contactées par Dakaractu, une incompréhension de la défense a engendré cette situation. Ce qui fait que le journaliste poursuivi pour des faits d’offense au chef de l’État et d’atteinte à la sûreté de l’État n’a pas pu rencontrer ce matin le doyen des juges, comme l‘avait annoncé ses conseils. Ces derniers ont eu le tort d’avoir cru obtenir du juge, la date d’aujourd’hui pour l’audition de Adama Gaye, a appris la rédaction. C’est ainsi, comme s’ils voulaient forcer la main au juge, qu'ils sont sortis faire une déclaration pour annoncer la nouvelle. Ce, alors que le Doyen des juges ne leur avait pas encore manifesté verbalement sa volonté de rencontrer le mis en cause ce jeudi, a appris Dakaractu. Toutefois, il faut signaler que les avocats de la défense avaient effectivement rencontré le Doyen des juges pour que leur client soit entendu. Mais ceux-ci n’avaient pas à leur sortie des lieux obtenu un rendez-vous confirmé pour ce jeudi.



Selon nos sources, le magistrat leur avait assuré qu’il allait voir si d’ici à jeudi (ce matin), il serait possible de satisfaire cette sollicitation des avocats du journaliste. Et sans attendre d’entrer en possession d’une convocation du juge, ils se sont précipités pour annoncer la nouvelle. Voilà la réalité des faits, selon les sources de la rédaction...