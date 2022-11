Audition d'Ousmane Sonko : Sassoum Lèye Kouyaté (vice coordonnateur Pastef/Kolda) "Ce procès c'est de la comédie...rien ne peut empêcher..."

Le vice coordonnateur du parti Pastef de Kolda, Sassoum Lèye Kouyaté pense que l'audition d'Ousmane Sonko est une "comédie". C'est pourquoi, il estime que ce dernier va simplement "se promener" au tribunal. Mais il dit qu'ils n'accepteront pas l'instrumentalisation de la justice.



À l'en croire, "cette audition, c'est de la comédie au niveau de la juridiction sénégalaise car le dossier est vide. Bientôt deux ans, il n'y a aucune preuve sur le supposé viol." En ce sens, il soutient que "ça c'est un non lieu total. Nous pensons que si le droit est lu dans son ensemble, notre président Ousmane Sonko n'a pas à s'inquiéter de même que les Sénégalais. Et d'ailleurs, nous n'accepterons pas une manipulation politique de la justice."



Dans la même lancée, il poursuit : "Ousmane Sonko est un patriote en voyant son appel au calme. On estime qu'avec cet appel, il est serein. Aujourd'hui, nous voulons que ce dossier soit vidé, c'est pourquoi il a demandé à n'être accompagné que par ses avocats. Et nous respectons sa position car nous avons confiance en lui. Il va seulement se promener au tribunal et ensuite rentrer chez lui."



Sans détours, il martèle que "rien ne peut empêcher Ousmane Sonko de rentrer chez lui. Nul ne peut le retenir dans la mesure où il ne va répondre qu'à une audition. Aujourd'hui, je pense que c'est un procès de la rue, car le juge ne pense même pas le retenir..."