Audit global des titres miniers: " L'audit nous a révélé 94% d'inconformités à la législation minière[...], 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs"( Birame Souléye Diop)

Le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines du Sénégal, Birame Soulèye Diop, a présidé aujourd'hui à Thiès les journées Portes ouvertes du secteur minier. Il a en effet profité de cette occasion pour se prononcer sur l'audit global des titres miniers qui a été mené depuis un an par son département, dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal. " Cet audit a été conduit en deux phases. L'objectif était de mettre en lumière les réalités parfois difficiles mais nécessaires à affronter et c'est la première chose qu'il faut faire pour pouvoir agir. Et nous avons voulu avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. L'audit nous a révélé[...], 94% d'inconformités à la législation minière sur les dossiers administratifs qui ont été examinés. Et sur l'audit physique, sur 848 sites visités, 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs", a-t-il informé.

Birame Soulèye Diop s'est toutefois félicité de l'évolution significative des contributions minières. " Les contributions minières ont connu entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, une évolution de 325%. Et cela veut dire qu'il y a aujourd'hui un premier résultat positif engrangé, tout le monde cherche à se conformer à la prescription légale. Mais le deuxième constat positif c'est que lors de la première commission tenue dans l'instruction des dossiers, je parle des dossiers de demandes de titres nouveaux ou des demandes de renouvellement, à l'analyse des conclusions de cette première commission, il y avait seulement 6% de dossiers conformes. Mais je précise qu'à la huitième commission qui s'est tenue, il y a eu 66% de conformités. On sait maintenant que nous avons une administration qui veille au grain et les opérateurs savent qu'ils doivent se conformer et ils ont décidé de se conformer[...]", a-t-il déclaré.