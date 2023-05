Audience des lutteurs : Yawou Dial fait exploser de rire le Président Macky Sall, Modou Lô, Balla Gaye et Cie en mode Touss !

Les mastodontes de l’arène sénégalaise ont échangé leurs traditionnelles pagnes qui leur sert de « Nguimb » contre de belles tenues. Tous sur leur 31, les lutteurs, toutes disciplines confondues (avec frappe, simple et olympique) ont été reçus ce lundi après-midi au palais de la République. Une initiative du Président Macky Sall qui a pris le soin de s’entourer de son Premier ministre Amadou Bâ et du ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour, et de Samba Ndiobéne Kâ le ministre du développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale.



Une occasion pour les lutteurs en activité (Balla Gaye, Eumeu Séne, Gris Bordeaux, Sa Thiès, Assurance, Modou Lô, Boy Niang 2, Baye Mandione, Baboye, Pape Malick Ndour, Zarco Tapha Tine, Lac De Guiers, et Cie), accompagnés par leur président Gris Bordeaux, de présenter leurs doléances au chef de l’Etat. la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive et décontractée.



Lors des présentations, chacun des combattants y est allé de son Touss (danse traditionnelle), sous les yeux amusés du Président Sall qui n’a pas pu se retenir de rire à gorge déployée au passage de l’inimitable Yawou Dial. Connu pour être un des lutteurs les plus drôles frêles de l’arène, Yawou était surtout un militant inconditionnel de l’ancien Président Abdoulaye Wade. Il semblerait qu’il ait retourné son « Nguimb! »