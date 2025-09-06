Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG)

Des jihadistes ont tué au moins 55 personnes dans le nord-est du Nigeria lors d'une attaque vendredi soir, ont déclaré samedi à l'AFP un employé d'une ONG et un responsable sécuritaire.
L'attaque a eu lieu lors d'une attaque contre la ville de Darul Jama, qui abrite une base militaire à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Une source sécuritaire a indiqué à l'AFP que cinq soldats figuraient parmi les morts.
