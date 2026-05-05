Au large de Dakar : 153 migrants secourus in extremis par la Marine nationale



La Marine nationale du Sénégal a mené, ce lundi 4 mai 2026, une opération de sauvetage en mer au large de Dakar.





Une pirogue en détresse à 60 km des côtes



Les forces navales ont intercepté une embarcation de fortune transportant 153 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 60 kilomètres au large.



Face aux risques élevés en mer (surcharge, conditions météo, navigation précaire), l’intervention a permis d’éviter un possible drame.





Un débarquement sécurisé



Les migrants ont été conduits et débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remis aux services compétents pour prise en charge.





Un phénomène toujours préoccupant



Cette opération relance la question des départs clandestins par voie maritime, qui continuent de mobiliser les forces de sécurité face aux risques humains majeurs :



• naufrages

• conditions extrêmes en mer

• exploitation par des réseaux de passeurs

