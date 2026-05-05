Sûreté urbaine : Pape Ngagne Ndiaye libre après une audition

Le journaliste et animateur de l’émission « Faram Facce » sur la TFM, Pape Ngagne Ndiaye, a recouvré la liberté après plusieurs heures d’audition à la Sûreté urbaine. Il était convoqué pour répondre des chefs de « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».







Sa convocation fait suite à des propos tenus lors de sa dernière émission, dans laquelle il avait commenté le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Des déclarations qui ont visiblement retenu l’attention des autorités judiciaires et valu à l’animateur cette confrontation avec les enquêteurs.







Après plusieurs heures de garde à vue, Pape Ngagne Ndiaye est sorti libre des locaux de la Sûreté urbaine.

