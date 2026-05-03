Ormuz : Trump annonce que la marine américaine va escorter des navires bloqués à partir de lundi

La marine américaine va commencer lundi à escorter des navires bloqués de pays niveaux à travers le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche Donald Trump, tout en saluant "des discussions très positives" avec l'Iran.



"Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des Etats-Unis, nous avons informé ces pays que nous guidons leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, évoquant des bâtiments appartenant à des pays "qui ne sont pas impliqués" dans le conflit en cours avec l'Iran.



"Des pays du monde entier, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient (...) ont demandé aux Etats-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs bateaux qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz", a rappelé le président américain.



Le nombre de navires commerciaux de toutes catégories présentes dans le Golfe s'élevait au 913 le 29 avril, a indiqué jeudi l'entreprise spécialisée dans le suivi maritime AXSMarine.



"J'ai dit à mes représentants de les informateurs que nous ferions de notre mieux pour sortir leurs bateaux et leurs équipages du détroit. En tout état de cause, ils ont dit qu'ils ne reviendront pas dans la région tant qu'elle n'est pas sûre pour la navigation", a ajouté Donald Trump.



"Ce processus, Project Freedom ("Projet Liberté") commencea lundi matin, heure du Moyen-Orient", a ajouté Donald Trump, parlant d'un "geste humanitaire au nom des Etats-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran".



Il s'agit d'un geste de "bonne volonté au nom de tous ceux qui ont combattu si durement au cours des derniers mois", a-t-il souligné.



Il a cependant averti que si cette opération devait être entravée, cela "devrait malheureusement être traité par la force".



Ces déclarations impliquent alors que Washington et Téhéran ont indiqué discuter d'une résolution au conflit déclenché le 28 février.



"Mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran, et ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous", a écrit le président américain dans le même message sur Truth Social.

