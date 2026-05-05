Vélingara plongée dans l’effroi : un nourrisson retrouvé sans vie dans des circonstances atroces

Une onde de choc traverse la localité de Vélingara Peulh, où un drame d’une rare violence s’est produit. Selon le quotidien Libération, un enfant âgé de seulement 18 mois a été retrouvé sans vie dans les toilettes d’une maison voisine de son domicile familial.





Une découverte macabre qui bouleverse tout un quartier



D’après Libération, les faits se sont déroulés dimanche dernier dans ce quartier de Vélingara. C’est dans une concession contiguë à celle de sa famille que le corps du nourrisson a été découvert, provoquant stupeur et incompréhension chez les habitants.



Les premiers constats effectués par les enquêteurs sont particulièrement troublants : l’enfant aurait été mortellement agressé à l’aide d’une arme blanche. Un couteau, présumé être l’arme du crime, a d’ailleurs été retrouvé non loin des lieux, jeté dans une concession.





Une enquête en cours et des pistes sérieuses



Toujours selon Libération, les gendarmes, rapidement mobilisés, ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce drame. Plusieurs personnes ont été entendues, notamment des proches de la victime ainsi que des occupants de la maison où le corps a été retrouvé.



Les enquêteurs privilégieraient déjà une piste jugée sérieuse, même si aucune conclusion officielle n’a encore été rendue publique. L’objectif est désormais de comprendre comment un tel acte a pu être commis et d’identifier formellement le ou les responsables.