Ousmane Sonko annonce la présentation imminente de son bilan à la Primature : « Ce sont les deux vraies années de Pastef »

C'est une annonce qui ne manquera pas de nourrir le débat politique national. Devant la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), réunie ce dimanche pour un rendez-vous sur les politiques publiques, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé qu'il se présentera « dans les tout prochains jours » face aux Sénégalais pour rendre compte de ses deux années à la tête de la Primature. « Ces deux ans-là, ce sont les deux vrais ans de Pastef », a-t-il affirmé établissant un lien direct entre son action gouvernementale et les engagements pris par son parti depuis plus d'une décennie. Une manière de rappeler que ce bilan n'est pas seulement personnel, mais qu'il est le prolongement d'un projet politique construit collectivement depuis douze ans.







Le président du Pastef a annoncé que cette présentation couvrira l'ensemble des engagements du parti « sur la gouvernance, sur la souveraineté, sur l'appropriation des ressources naturelles, sur les négociations, sur les différents plans de redressement et de relance du pays ». Un exercice de redevabilité qu'il entend mener « politique publique par politique publique, secteur par secteur », en identifiant clairement les priorités. Le Premier ministre a reconnu que ce travail s'est accompli « dans un contexte extrêmement difficile », sans en préciser davantage les contours. Il a toutefois assuré qu'il y a des « choses extraordinaires » à présenter au terme de ces deux années, promettant un compte rendu exhaustif et documenté.







« Depuis douze ans que nous sommes en politique, nous avons imposé un débat programmatique sur toutes les questions de politiques publiques : l'agriculture, la santé, les hydrocarbures, les ressources naturelles, la fiscalité, le budget », a-t-il rappelé, soulignant la continuité entre l'opposition d'hier et le pouvoir d'aujourd'hui.

