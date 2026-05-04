Affaire Pape Cheikh Diallo : Cheikh Babacar Sow, le « marabout » influent et proche d’un lutteur balance et fait tomber des têtes… l’affaire prend une tournure vertigineuse

Nouveau séisme dans une enquête déjà tentaculaire. Selon les révélations du quotidien Libération, l’arrestation de Cheikh Babacar Sow, présenté comme un « marabout » influent et proche du milieu de la lutte, pourrait bien ouvrir la voie à une vague d’interpellations majeures.



Interpellé par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar, dans le cadre d’une procédure ouverte depuis février, Cheikh Babacar Sow est poursuivi dans une affaire aux ramifications multiples : association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Un “guide spirituel” au cœur d’un réseau obscur



Connu pour ses liens étroits avec plusieurs lutteurs de la banlieue dakaroise, Cheikh Babacar Sow se présentait comme un homme de foi, dispensant prières et protections mystiques. Mais derrière cette façade religieuse, les enquêteurs soupçonnent un rôle bien plus trouble.



D’après Libération, c’est suite aux révélations d’un de ses partenaires présumés que le marabout a été identifié puis arrêté. Face aux enquêteurs, il aurait rapidement changé de posture, passant du silence aux aveux.



Des confidences qui éclaboussent



Toujours selon Libération, Cheikh Babacar Sow s’est montré particulièrement loquace lors de son audition. Non seulement il aurait reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, mais il aurait également livré plusieurs noms, susceptibles d’élargir considérablement le cercle des personnes impliquées.



Ces révélations pourraient marquer un tournant décisif dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, déjà considérée comme l’une des plus sensibles de ces derniers mois.



Une série d’arrestations en cascade



Dans la foulée, les gendarmes ont intensifié les opérations. Un traiteur du nom de Balla Mbaye a été interpellé à Liberté 6 Extension. Dans le même temps, un quinzième présumé partenaire de Pape Cheikh Diallo, décrit comme un maçon basé à Nguékhokh, a également été arrêté.



Autant d’interpellations qui confirment l’existence présumée d’un réseau structuré, mêlant différents profils et opérant dans plusieurs localités.