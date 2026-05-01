Entretien avec Bakary Sambe sur la situation au Mali : « L’électrochoc devrait accélérer l’indispensable dialogue entre l’AES et la CEDEAO »

Malgré le soutien affiché aux FAMAs, elle est sérieusement mise à l'épreuve, et le régime le sait. Sadio Camara n'était pas un général ordinaire. Il était à la fois un technicien militaire de premier plan, un loyal absolu du pouvoir, et l'homme qui avait pensé et orchestré le rapprochement avec Moscou. Sa disparition crée un vide qui touche à la fois la chaîne de commandement et l'équilibre interne du régime. Ce n'est pas remplaçable en quelques semaines.







Cela dit, il faut savoir raison garder. Goïta reste le centre de gravité du système ; sa réapparition publique rapide après les attaques en est le signe. Et, historiquement, les régimes militaires maliens ont une capacité de survie qui a régulièrement déjoué les pronostics. Le deuil national, dans l'immédiat, peut produire un effet de cohésion autour du drapeau.







Mais voilà le problème structurel : ce régime a construit sa légitimité presque exclusivement sur la promesse de sécurité. « Nous reprendrons ce que les civils ont perdu. »La reprise de Kidal était le symbole de cette promesse. Or cette victoire est aujourd'hui contestée par la réalité du terrain. Sans succès militaires tangibles et rapides, le récit risque de s'effriter et, avec lui, la base même sur laquelle le pouvoir s'est assis. À moyen terme, cette crise fragilise profondément le régime si des gains militaires à court terme ne sont pas brandis. Mais elle ouvre aussi, je l'ai dit à Lomé, une fenêtre de dialogue régional que la stabilité ordinaire n'aurait peut-être jamais forcée. Le réveil brutal éveille souvent la conscience commune de la nécessité de s’ouvrir davantage à la coopération régionale surtout que la sécurité ne peut plus être gérée sans synergie minimale.







Vous étiez justement à Lomé le 18 avril, sept jours avant les attaques, reçu par le Président Faure Gnassingbé en personne. Qu'est-ce que cette rencontre dit de la posture togolaise dans la crise sahélienne ?







Elle dit quelque chose d'essentiel sur la méthode. Le Président Gnassingbé et son ministre Robert Dussey ont compris une chose que beaucoup de dirigeants africains n'ont peut-être pas encore intégrée : face à des crises de cette complexité, les réponses diplomatiques classiques et militaires ne suffisent pas. Il faut mobiliser, aussi, l'intelligence africaine, les chercheurs, les praticiens, les gens qui connaissent les territoires et les communautés de l'intérieur et sont en contact avec les parties prenantes. Nous n'étions pas là pour valider une stratégie écrite à l'avance ; nous étions là pour contribuer à la penser, à créer les conditions de son appropriation régionale par les acteurs impliqués dans les conflits et les différends diplomatiques actuels.







La composition des participants à cette réunion était elle-même un signal politique et diplomatique fort. Ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'AES, représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, des pays membres de l'Union européenne, de la Russie mais aussi des think tanks et de la société civile tous présents dans la même salle, autour de la même table. Ce n'est pas banal dans le contexte actuel. Lomé a fait quelque chose de rare : refuser de choisir entre les deux blocs et se positionner comme ce qu'on appelle une 'zone verte', un espace de décompression où chaque partie peut parler sans que chaque mot soit immédiatement chargé de connotations politiques irréconciliables.







Notre contribution, en tant que Timbuktu Institute, était d'insister sur ce que nous appelons le 'paquet indivisible'. L'idée, c'est simple : on ne peut pas traiter la sécurité en l'isolant de la gouvernance, ni la gouvernance sans le développement, ni le développement sans la démocratie. Dès qu'on commence à séparer ces dimensions pour des raisons de commodité politique, on perd la cohérence de la réponse et on court à l'échec.







Concrètement, qu'est-ce qui est sorti de Lomé ? Y a-t-il des mécanismes opérationnels précis, ou reste-t-on au stade des grandes déclarations d'intention ?







Pour ma part, j’ai défendu des points essentiels sur lesquels des convergences sont possibles, et je les crois pour réellement exploitables. La première et pour moi la plus urgente, c'est la création d'un canal militaire et technique direct entre les états-majors de l'AES et de la CEDEAO. Un canal qui fonctionne indépendamment des agendas politiques et diplomatiques du moment, qui permette un partage de renseignement, une coordination logistique et une concertation opérationnelle sur le terrain. La situation au Mali et dans une moindre mesure, au Burkina Faso, l’exige aujourd’hui. C'est le nerf de la guerre : tant qu'on mélange questions sécuritaires et querelles politiques, tout se bloque. Mais si des officiers qui partagent une même lecture de la menace peuvent travailler ensemble sans tout le temps attendre le feu vert politique, on peut avancer vite. Même les terroristes ont compris l’enjeu de coordination.







La stratégie togolaise elle-même repose sur cinq piliers articulés : bon voisinage, intégration économique, réponse sécuritaire, diplomatie et approche holistique. Ce n'est pas un catalogue de vœux ; c'est une architecture pensée, qui positionne Lomé explicitement comme pont et comme chambre de décompression entre l'AES et le reste de la sous-région.







Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réaction d’un ministre des affaires étrangères d’un des pays représentés. Il a pris la parole au nom des trois pays de l'AES pour qualifier la démarche togolaise de 'concrétisation de la médiation'. Ce n'est pas du jargon de chancellerie ; c'est un signal. Cela signifie que les pays de l'AES ne rejettent pas le dialogue en bloc. Ce qu'ils rejettent, c'est la conditionnalité excessive et les injonctions à sens unique. Lomé a compris cette nuance capitale et s’en est saisi. Et après les attaques du 25 avril, ces pistes ne sont plus des options, elles s’imposent comme des nécessités.







Précisément, les attaques du 25 avril renforcent-elles l'argument d'une coopération AES-CEDEAO urgente, ou risquent-elles de durcir les positions et de refermer les portes ?









