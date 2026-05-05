Pose de la première pierre du PALMERA HÔTEL & RESORT : "Le Sénégal est prêt, les opportunités sont réelles, et SAPCO- Sénégal est pleinement engagée pour accompagner chaque projet..." (Serigne M. Mboup)


La cérémonie de pose de la première pierre du projet Palmera & Resort a été paraphée ce lundi 4 mai 2026 à Pointe Sarène, sous la présidence du ministre, secrétaire général du gouvernement, Monsieur Boubacar Camara, en présence du ministre de la culture, de l'artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, du directeur général de la Sapco, du directeur de la société de gestion de patrimoine DALL BI SA, etc...
 
À cette occasion, le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO - Sénégal (SAPCO), Monsieur Serigne Mamadou Mboup, a axé son intervention sur plusieurs axes saillants, notamment la pertinence de ce projet structurant. "Le Sénégal s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une dynamique résolue de transformation structurelle de son économie. Une transformation portée, entre autres ambitions, par la volonté d’ériger le tourisme en levier majeur de croissance, de création d’emplois et de rayonnement international. Le lancement des travaux de ce réceptif hôtelier de grande envergure constitue une étape très importante dans le développement de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène qui est un projet cher à l’État du Sénégal et qui se positionne comme une station balnéaire de référence alignée aux standards internationaux, respectueuse de l’environnement et fondée sur une intégration harmonieuse des 
populations locales. Il est également une illustration parfaite de la concrétisation d’une nouvelle vision du tourisme sénégalais orientée vers une offre de qualité plus diversifiée et des segments à forte valeur ajoutée", a-t-il déclaré.
 
Revenant sur les missions de la Sapco, son directeur général a indiqué que ladite "société ne se limite pas à une mise à disposition du foncier, elle œuvre également à structurer et à promouvoir les destinations touristiques compétitives, tout en créant un environnement favorable à l’investissement privé et à la valorisation durable de nos territoires avec comme ligne de mire : • Sortir de terre des projets touristiques innovants, • Veiller à la qualité des infrastructures et au respect des normes environnementales; • Rendre attractif la destination sénégalaise pour les investisseurs et les touristes, • Prendre en compte les besoins des acteurs de la chaine de valeur touristique ; • Mais aussi et surtout impacter positivement l’économie sénégalaise. C’est dans cette dynamique que le Palmera Hôtel & Resort, au regard de sa conception, s’intègre pleinement au plan d’aménagement et au cahier des charges définis pour le développement de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène."
 
"Le projet que nous lançons aujourd’hui incarne une vision nouvelle : celle d’un Sénégal qui compte sur ses propres forces. En mettant en avant cette synergie entre la SAPCO-Sénégal, en tant qu’aménageur stratégique de l’État, DALL BI SA, en tant qu’investisseur engagé, et le Groupe Palm Beach, en tant qu’opérateur hôtelier expérimenté, nous consacrons le principe de la souveraineté économique, nous nous engageons à bâtir un écosystème où l'expertise nationale et les capitaux endogènes prennent le contrôle de nos secteurs porteurs : d’où le sens de l’engagement des nouvelles autorités étatiques pour un Sénégal souverain et prospère. Je tiens, à cette occasion, à adresser mes chaleureuses félicitations à la Mutuelle des Douanes sénégalaises et à Dall Bi SA. Votre engagement à investir dans ce projet illustre pleinement le rôle déterminant que peuvent jouer notre secteur privé national et nos institutions sociales dans la consolidation de la  souveraineté économique de notre tourisme. Aux structures telles que le groupe RIU et le groupe Sablux qui ont été les premiers à croire en Pointe Sarène en y opérant de très remarquables investissements, je réitère mes félicitations et mes encouragements.

La SAPCO-Sénégal sera toujours aux côtés des investisseurs et des populations de Pointe Sarène pour faire de cette zone une destination touristique durable de référence. J’exhorte par ailleurs, les promoteurs ayant déjà fait l’objet d’attribution foncière, à prendre les dispositions idoines afin de réaliser les projets touristiques sur lesquels ils se sont engagés. Le projet est le vôtre car le développement touristique durable auquel nous aspirons, ne saurait se réaliser sans vous, ni contre vous ; il se fera avec vous. Nous vous réitérons notre engagement à œuvrer pour un tourisme inclusif où les retombés économiques seront perceptibles dans le panier de la ménagère à travers la création d’emplois locaux et le soutien aux PME locales œuvrant sur toute la chaine de valeur touristique", a-t-il ajouté.
 
Avant de conclure : "Permettez-moi de lancer également un appel solennel aux investisseurs nationaux et internationaux afin qu’ils investissent davantage dans le développement touristique du Sénégal. 
Le Sénégal est prêt, les opportunités sont réelles, et SAPCO-Sénégal est pleinement engagée pour accompagner chaque projet, de sa 
conception à sa réalisation. Je voudrais, pour conclure, exprimer ma profonde gratitude à l’ensemble des parties prenantes qui ont contribué, chacune à son niveau, à la réussite de cette cérémonie  et à l’avancement de ce projet structurant".
 
Pour rappel, le Palmera Hôtel & Resort est un complexe hôtelier 5 étoiles d'envergure internationale. C'est un investissement structurant porté par la société de gestion de patrimoine DALL BI SA, un fonds d'investissement 100% sénégalais, en partenariat avec le Groupe Palm Beach. Il sera constitué de 253 chambres, des suites haute de gamme et 1 suite présidentielle...
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Mardi 5 Mai 2026
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