Tensions au sommet de l’État : Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sous le regard critique de Khalifa Ababacar Sall

S’exprimant sur la relation actuelle entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Khalifa Ababacar Sall a livré une analyse nuancée, sans céder à la polémique. Pour le leader de Taxawu Sénégal, la situation observée n’a rien d’inédit dans la vie politique nationale. Il évoque plutôt une majorité en phase de consolidation, cherchant à élargir sa base, ce qui peut expliquer certaines dynamiques internes. Toutefois, il rappelle sa constance dans l’opposition depuis plus de deux décennies, affirmant n’avoir, à ce stade, aucune raison de revoir sa position.







Au delà du constat, Khalifa Sall soulève des interrogations sur les intentions réelles du pouvoir en place, s’agit-il d’ouvrir un espace de rassemblement national ou d’encourager des ralliements politiques individuels ? En s’appuyant sur des précédents historiques, notamment sous les présidences de Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, il rappelle que des gouvernements d’union ont déjà été expérimentés dans des contextes de crise, sans toujours produire les effets escomptés. Cette mise en perspective vise à souligner l’importance de la clarté politique dans les choix actuels.







Sans remettre en cause la légitimité des dirigeants, Khalifa Sall dit observer avec inquiétude certaines “dissonances” au sommet de l’État. Il estime que ces signaux ne sont “pas très rassurants” pour la stabilité institutionnelle, tout en appelant à la responsabilité des acteurs concernés.

