Code électoral: Le Groupe Takku Wallu Sénégal renonce à saisir le Conseil Constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé, ce mardi 5 mai 2026, sa décision de surseoir au recours en inconstitutionnalité qu’il envisageait de déposer contre la nouvelle loi modifiant les articles L29 et suivants du code électoral, votée par la majorité parlementaire.



Dans un communiqué signé par sa présidente Aïssata Tall Sall, le groupe explique ce revirement par la récente sortie publique du Président de la République, qui s’est personnellement prononcé sur ces mêmes dispositions en annonçant des mesures correctives à venir. Une intervention présidentielle que Takku Wallu Sénégal a prise en compte dans son analyse du contexte politique avant de trancher.





Le groupe d’opposition invoque également une autre motivation, plus politique : ne pas s’immiscer dans les tensions internes qui traversent actuellement le parti au pouvoir. « Cette position est dictée par une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir et prendre position dans des querelles partisanes qui se jouent de l’intérêt supérieur du Sénégal », souligne le communiqué.







En faisant ce choix, Takku Wallu Sénégal entend laisser la majorité assumer seule les conséquences de ses initiatives législatives, tout en se réservant le droit de rester vigilant sur la préservation des acquis démocratiques. Le groupe réaffirme par ailleurs son engagement à poursuivre une opposition constructive et une veille républicaine au sein de l’Assemblée nationale.

