Diomaye sur sa relation avec Sonko: « Il est toujours Premier Ministre parce qu’il bénéficie encore de ma confiance »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a levé un coin du voile sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa Grande Interview tenue au palais de la République. Sans esquiver la question, le chef de l’État a reconnu l’existence de divergences tout en réaffirmant, pour l’heure, sa confiance envers son chef de gouvernement. « Nous gérons nos divergences. Pour le moment, il bénéficie toujours de ma confiance comme Premier ministre », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, avant d’ajouter une mise en garde sans ambiguïté : « Mais si je trouve qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place. »







Des propos mesurés dans la forme, mais lourds de sens sur le fond. En assumant publiquement l’existence de divergences au sommet de l’exécutif, le président rompt avec la façade d’unité affichée jusqu’ici par le tandem Faye-Sonko. Il envoie également un signal fort sur la nature de leur relation : celle d’un président qui reste maître de ses choix, et d’un Premier ministre dont le maintien en fonction est conditionné à la satisfaction du chef de l’État.

