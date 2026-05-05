L’horreur à Diamaguène : l’histoire bouleversante d’un jeune élève coranique de 12 ans victime d’abus répétés

Une nouvelle affaire d’une extrême gravité vient secouer la banlieue dakaroise. D’après les informations rapportées par le quotidien Libération, trois jeunes âgés de 13 à 19 ans ont été interpellés par le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour des faits présumés d’actes contre nature, pédophilie et viols répétitifs sur un mineur de seulement 12 ans.





Une relation de confiance détournée



Selon Libération, tout est parti d’une plainte déposée par dame N.A. Thiam pour le compte de son petit-fils, identifié sous les initiales D.M. Ba, élève coranique. Lors de son audition, le mineur a révélé fréquenter régulièrement l’un des suspects, A.D. Faye, âgé de 16 ans et exerçant comme charretier dans le quartier de Diamaguène.



Profitant de cette proximité, ce dernier l’aurait attiré à plusieurs reprises dans une maison abandonnée où il aurait abusé de lui sexuellement. Des faits qui, selon les déclarations de la victime, se seraient répétés sur une période prolongée.





Des signes inquiétants qui alertent la famille



Toujours d’après Libération, les soupçons de la famille ont été éveillés par des changements de comportement inquiétants chez l’enfant. Sorties nocturnes inhabituelles, isolement et surtout des difficultés physiques visibles ont poussé sa tante à engager la discussion.



Face à l’insistance, le mineur a fini par révéler les sévices subis. Immédiatement informée, sa grand-mère a saisi les autorités policières, déclenchant ainsi l’ouverture d’une enquête.





Arrestations et aveux accablants



Informé de la plainte, le principal suspect avait initialement pris la fuite. Mais selon Libération, il a été interpellé le 29 avril 2026 aux alentours de midi, alors qu’il s’était rendu au domicile de la victime accompagné de ses parents pour présenter ses excuses.



Placée en garde à vue, A.D. Faye est rapidement passé aux aveux. Il a non seulement reconnu les faits, mais a également mis en cause deux autres jeunes : O. Sylla (19 ans) et A. Fall (13 ans), affirmant qu’ils auraient eux aussi abusé de la victime.



Interpellés dans la foulée, A. Fall a reconnu les faits sans détour. En revanche, O. Sylla a tenté de nier les accusations, sans parvenir à convaincre les enquêteurs, d’autant plus qu’il a été formellement cité à la fois par la victime et par les autres mis en cause.