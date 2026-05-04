Présidence de la République : Me Abdoulaye Tine nommé Porte-Parole de la Présidence de la République

Par arrêté du 30 avril 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à la nomination de Maître Abdoulaye Tine au poste de Ministre-Conseiller, Porte-Parole de la Présidence de la République.
Avocat de formation, Abdoulaye Tine hérite d’une fonction stratégique au cœur du dispositif communicationnel de la Présidence, celle de donner voix officielle aux positions et décisions de la plus haute institution de l’État. Il remplace à ce poste Ousseynou LY.
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