Diomaye avertit : « Si Pastef ne se redresse pas sur la trajectoire, le parti risque de s’affaisser »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressé un avertissement solennel à son propre parti lors de sa Grande Interview tenue ce samedi au palais de la République. Sans détour, le chef de l’État a appelé Pastef à une remise en question profonde pour préserver son authenticité et sa crédibilité. « Si Pastef ne fait pas attention et ne redresse pas la trajectoire, le parti risque de s’affaisser », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, dans des propos qui sonnent comme un signal d’alarme lancé depuis le sommet de l’État à destination de sa propre base militante.







Le président a également tenu à recadrer l’image qui entoure Ousmane Sonko au sein du parti et au-delà. « Ousmane Sonko n’a jamais cru au messianisme, encore moins au guide d’une quelconque révolution », a-t-il affirmé, prenant ainsi ses distances avec une certaine culture du culte de la personnalité qui aurait pu s’installer autour du fondateur de Pastef.



En pointant les dérives potentielles d’un parti qui s’éloignerait de ses valeurs fondatrices, Diomaye envoie un message double : rappeler Pastef à la rigueur idéologique qui a fait sa force, tout en réaffirmant que ni lui ni Sonko ne sauraient incarner une figure messianique au-dessus des institutions et du collectif.

