L'ancien Procureur Alioune Ndao (Pastef) se dit « déçu » après la sortie de Diomaye: « Il nous a fait un discours va-t-en guerre plein de contre-vérités »

C'est une voix inattendue qui s’est élevée au sein de la majorité au lendemain de la grande interview du président ce samedi. Alioune Ndao, député Pastef et ancien procureur de la République, a publiquement exprimé sa « déception » sur sa page Facebook, après avoir écouté Bassirou Diomaye Faye face à la presse nationale.







Dans sa déclaration, l’ancien magistrat écrit: « Nous qui croyions, naïvement, que le Président FAYE allait enfin nous tenir un discours de réconciliation avec le Président Ousmane SONKO, le PASTEF et le peuple sénégalais, nous avons eu droit, au contraire, à un discours va-t-en guerre plein de contre-vérités. » Il va plus loin, accusant le chef de l’État d’avoir été « en train de déformer l’histoire politique à son profit personnel », avant de conclure : « Quel dommage. »







La charge est d’autant plus lourde qu’elle vient d’un élu de la majorité. Elle traduit l’attente déçue d’une frange militante qui espérait voir Diomaye Faye tendre la main à Ousmane Sonko. Or, lors de l’entretien conduit par Moustapha Diop (Walf TV) et El Hadji Assane Guèye (TFM), modéré par Pape Alé Niang (RTS), le président avait notamment revendiqué un rôle fondateur au sein de Pastef, affirmant avoir lui-même rédigé les statuts et proposé la devise du parti, des propos perçus dans les cercles proches du Premier ministre comme une tentative de s’approprier une histoire collective.

