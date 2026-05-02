Code électoral - Bassirou Diomaye Faye prend ses distances avec l’initiative des députés Pastef: « Je n’ai pas vu l’urgence de faire cette proposition »


Le président de la République Bassirou Diomaye Faye lors de la Grande Interview ce samedi a exprimé ses réserves sur la décision des députés de Pastef de voter une loi modifiant les articles L29 et L30 du code électoral, indiquant ne pas avoir perçu l’urgence d’une telle démarche. « Je n’ai pas vu l’urgence de faire cette proposition. Nous étions dans une dynamique consensuelle », a déclaré le chef de l’État, dans des propos qui marquent une distance notable entre la présidence et le groupe parlementaire du parti au pouvoir.

 

Une prise de position qui intervient dans un contexte particulièrement sensible. Les modifications des articles L29 et L30 du code électoral, initiées par les députés de Pastef à l’Assemblée nationale, ont suscité des réactions vives au sein de la classe politique, notamment de la part de l’opposition qui avait dénoncé une manœuvre unilatérale remettant en cause les efforts de dialogue engagés autour de la réforme du cadre électoral.

 

En évoquant une « dynamique consensuelle » interrompue, Bassirou Diomaye Faye semble valider, au moins partiellement, les critiques formulées par les acteurs politiques qui plaidaient pour une approche inclusive et concertée des réformes électorales. Le président signifie ainsi que les modifications législatives adoptées par les députés de sa propre mouvance n’engagent pas nécessairement la vision qu’il porte pour la refonte du système électoral sénégalais.

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Samedi 2 Mai 2026
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