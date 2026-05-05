[ Micro-trottoir] Tensions supposées au sommet de l’État : l’opinion exhorte Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à faire bloc

Entre rumeurs persistantes de tensions au sommet de l’État et inquiétudes grandissantes au sein de l’opinion, la situation politique au Sénégal alimente les débats. Les supposées divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko préoccupent une partie des citoyens, qui appellent les deux hommes à préserver l’unité. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie et le chômage des jeunes, beaucoup estiment que l’urgence est ailleurs et exhortent l’Exécutif à se concentrer sur les priorités économiques et sociales.
IDY SOW
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