"Au Sénégal, Auchan lance Terra Résidence, un projet immobilier d’une valeur de 10 milliards de FCFA à Dakar."

Le groupe Auchan, acteur majeur de la grande distribution, franchit une nouvelle étape au Sénégal en investissant dans l'immobilier. Via sa filiale Nhood, spécialisée dans la gestion d'actifs fonciers, la famille Mulliez, propriétaire de l'enseigne, s'apprête à lancer un vaste projet résidentiel à Nord Foire, Dakar.



Pour concrétiser cette initiative, qui prévoit la construction d'appartements de divers standing, Auchan a obtenu un financement de 15 millions d'euros auprès de la CBAO, partenaire bancaire de l'opération. L'ambition du groupe est de créer un véritable mini-quartier, intégrant des immeubles d'habitation, un supermarché Auchan et des commerces de proximité, afin d'offrir un cadre de vie complet et pratique aux futurs résidents.



Ce projet, baptisé Terra Résidence, s'inscrit dans la dynamique de transformation urbaine du quartier de Nord Foire. Fort de son expérience dans ce domaine, avec notamment un projet similaire à Abidjan, Auchan entend bousculer le marché immobilier dakarois et apporter une nouvelle offre résidentielle. Avec "ConfidentelDakar "