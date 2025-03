Attaques contre Badara Gadiaga : « Il fait l’objet d’un lynchage hypocrite » (Madiambal Diagne)

Depuis la dernière émission de Jakaarlo Bi sur la TFM, l’intervention du chroniqueur Badara Gadiaga face au député Amadou Bâ reste au cœur du débat politico-social. Certaines voix ont dénoncé la manière inélégante dont le chroniqueur s’est adressé au Premier ministre et au député, porteur de la proposition de loi interprétative sur l’amnistie. Toutefois, le journaliste Madiambal Diagne offre une perspective différente.



« Je tiens à exprimer ma solidarité avec Badara Gadiaga, qui fait l’objet d’un lynchage hypocrite », a-t-il déclaré dans un message publié sur sa page X (anciennement Twitter).



Le directeur du groupe Avenir Communication s’interroge : « Veut-on dénier à Badara Gadiaga le droit de répondre avec la même intensité à une attaque qu’il a subie ? » Madiambal Diagne poursuit en rappelant que « Ousmane Sonko et ses partisans de Pastef ont insulté des institutions, des magistrats et même d’honnêtes citoyens dans ce pays. Ont-ils plus de droits et de dignité que les autres ? »