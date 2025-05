Assises nationales des daaras : l’indignation monte face à l’emprisonnement des maîtres coraniques

Lors du lancement des Assises nationales des daaras, un témoignage poignant a profondément touché le public. Le porte-parole des daaras a exprimé son indignation face à une situation pénible et souvent ignorée : la détention de maîtres coraniques non pas pour des délits malveillants, mais en raison d'un système qui les écrase sans soutien. « Ce ne sont pas des individus malveillants, ce sont les fondements de nos enfants. » « Leur unique erreur est de vouloir agir pour le bien dans un environnement de misère extrême », a-t-il déclaré avec émotion. Il a fait mention de ceux qui, actuellement incarcérés, devraient participer à ces assises, étant également des acteurs cruciaux de l'éducation spirituelle au Sénégal.







Le constat est sévère : les daaras font face à un déficit de ressources, de reconnaissance et de protection. « Ces maîtres ont tout sacrifié, parfois au détriment de leur liberté, en raison de leur rigueur, de leur foi et de leur dévotion envers le Coran. » « Ce qu'ils traversent est une tragédie muette », a-t-il ajouté, plaidant pour que ces assises soient également les leurs. Il a appelé à un soutien véritable à la base, une réforme en profondeur qui prenne en considération les réalités du terrain, et avant tout, une justice sociale pour ceux qui travaillent chaque jour dans l'ombre, motivés uniquement par la crainte de Dieu et le devoir d'éduquer.