Assemblée nationale : Toutes les propositions de lois sont rejetées sauf celle portant sur la haute Cour de justice !

La réunion du bureau de l’Assemblée nationale a pris fin quelques minutes avant la prière du vendredi. Le bureau de l’Assemblée nationale composé du président, des vice-présidents et des questeurs devait statuer ce matin sur les questions liées au code de conduite, les propositions de résolutions, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, les questions orales, écrites et d’actualités. Malheureusement, un consensus n’a pas été trouvé car, devant les 09 députés de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont voté contre, 07 du côté de l’opposition (Yewwi et Wallu) ont voté pour. Selon les informations de Dakaractu, elle (l’opposition) devait même être au nombre de 8 mais une députée de Yewwi n’a pu laisser sa procuration.



Tous les points donc qui faisaient l’objet de discussion ont finalement été rejetés à l’exception de celui qui concerne la mise en place de la Haute Cour de justice. Les présidents de groupes parlementaires vont se réunir mardi prochain pour faire une proposition sur le code de conduite relatifs aux questions orales et la soumettre au bureau avant que la conférence des présidents se retrouvent en vue de définir une date pour les plénières.