Assemblée nationale : Quand Déthié réactualise le fichier PDF…

Après sa première législature en 2022, Papa Djibril Fall fera son retour à la 15e législature sous la bannière de Sam Sa Kaddù qui était dirigée par le maire Barthélémy Dias, lui-même, radié de son poste de député ce vendredi. Ainsi, le leader des Serviteurs aura à compter sur la parole donnée du président du PRP, Déthié Fall qui était à la 5e place dans la liste proportionnelle derrière Oulimata Guiro et devant Awa Cissé. Au regard de la parité, le président du Parti républicain pour le progrès (PRP) est en conséquence, suivi par Papa Djibril Fall. Les députés pour la coalition Sàm Sa Kàddu seront désormais représentés par Anta Babacar Ngom, Cheikh Tidiane Youm et Papa Djibril Fall. En effet, ce dernier a, pour rappel, participé à la 14e législature en tant que non-inscrit avec le plus fort reste.







Élu sous la bannière de la coalition « Les Serviteurs », Papa Djibril Fall s’était investi d’une mission d’évaluation des politiques publiques et de contrôle de l’action du gouvernement. Une mission qu’il va certainement continuer dans cette 15e législature dans laquelle, on remarque une forte majorité de Pastef. Le journaliste de formation aura certainement du fil à retordre face à la machine parlementaire de Pastef.