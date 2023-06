Assemblée nationale /Le député Ismaïla Diallo indexe le ministre Marie Khemess : « la plupart des parents attendent les corps de leurs enfants »

Le docteur Ismaïla Diallo député à l’Assemblée nationale a profité de l’ordre du jour à savoir l’examen de plusieurs projets de loi et du passage du ministre de la santé, pour lui dire ses quatre vérités. D’après lui, au lendemain des sanglantes manifestations qui ont eu lieu sur l’étendue du territoire national avec plus de 15 morts enregistrés, le ministre devait se rendre dans les établissements sanitaires pour voir si toutes les dispositions de prise en charge étaient effectives. Mais, au lieu de ça le Dr Diallo s’est dit outré par l’attitude son collègue Marie Khemess Ngom Ndiaye, plus préoccupée par autre chose. Il ira jusqu’à déclarer que dans les hôpitaux : « la plupart des parents attendent les corps de leurs enfants »