Assemblée générale de l’ACIS : Le comité appelle un abandon des conteneurs et annonce une grève de 72h dès Lundi

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) a tenu, ce mercredi 18 septembre une assemblée générale à Dakar. L’objectif de cette rencontre était d’examiner la situation actuelle du commerçant au Sénégal. Cette réunion constitue selon Pape Amadou Guèye, responsable communication de l’ACIS un cadre d’échanges pour « discuter des questions relatives aux difficultés qui secouent notre secteur et pour déterminer des pistes de solution à défaut de les résoudre instantanément ». À l’en croire, les difficultés seraient liées « aux incendies des différents marchés du Sénégal, à l’insalubrité qui cause un véritable problème de santé publique, menaces et déguerpissements que subissent certains d’entre eux sans des mesures d’accompagnement nécessaires, aux tracasseries douanières dont ils sont tous victimes et à la cherté des services portuaires et aéroportuaires », entre autres. Conscients de la gravité de la situation et des risques que cela peut engendrer pour l’économie nationale, l’association appelle à un abandon des conteneurs et une grève de 72h dès lundi prochain.