Assemblée Nationale : La députée Rokhaya Diop tance Alioune Ndoye « Vous nous avez déçus. On vit le calvaire et dans les eaux…»

La députée Rokhaya Diop n’a pas mâché ses mots pour dénoncer le mutisme du ministre de l’Environnement sur ses maux. Représentant le département de Rufisque, la bonne-dame tance Alioune Ndoye « Vous m’avez donné votre numéro de téléphone, mais vous ne répondez jamais à mes appels. Le dernier audio envoyé au mois de juin aussi est resté sans réponse. Il faut respecter les gens. Répondez aux appels. Vous nous avez déçus et on vit le calvaire et on vit dans les eaux » regrette-t-elle.





Pis ce qui l’indispose, le candidat à la candidature Abdoulaye Sylla les aurait voulu faire chanter pour régler leur problème. « Le mercredi qui a suivi votre passage en commission technique, un certain Abdoulaye Sylla a envoyé des émissaires pour nous proposer de le parrainer pour qu’il nous règle notre problème d’inondation. C’est quoi cette histoire ? » dénonce la parlementaire.





« Je ne parle pas de Macky Sall parce qu’il a mis des gens compétents au poste, mais je vois que c’est non. Dans votre programme, je n’ai point vu le problème de Rufisque et de Bargny » lance la députée de la vieille ville.