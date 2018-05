Assassinat de deux Sénégalais en République centrafricaine : Assane Dioma Ndiaye condamne

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (L.S.D.H) condamne la façon la plus ferme l’assassinat de deux Sénégalais en République Centrafricaine dans des conditions barbares et atroces qui heurtent la conscience universelle.

La L.S.D.H. exhorte l’Etat du Sénégal à saisir sans délai le conseil de sécurité afin qu’une enquête internationale soit diligentée et que les coupables soient identifiés et traduits devant les plus hautes juridictions pénales internationales.





LE PRESIDENT

Maître Assane Dioma NDIAYE