Arrestation musclée de Bougane à Bakel : Takku Wallu dénonce « un acte barbare qui dénote d’un recul démocratique notoire »

"La Coalition TAKKU WALLU SENEGAL dénonce vigoureusement cet acte barbare qui dénote d’un recul démocratique notoire et d’une tentative délibérée de confiscation des libertés au Sénégal. Elle exige la libération immédiate du président Bougane Guèye, investi sur la liste nationale de la Coalition ‘’Sam Sa Kaddu’’ et appelle les sénégalais à rester debout pour faire face à ces tentatives permanentes de musellement et de confiscation des droits constitutionnels de chaque Sénégalais d’aller et de venir ».