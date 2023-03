Arrestation du journaliste Pape Ndiaye : Reporters Sans Frontières déplore et appelle à sa libération

Pour la défense de la liberté d’informer et d'être informé, l’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) a dénoncé l’arrestation du journaliste de Walfadjri Tv, Pape Ndiaye, qui a été inculpé et mis sous mandat de dépôt hier.



Reporters Sans Frontières déplore « une décision disproportionnée vis-à-vis d'une information donnée de bonne foi et appelle à sa libération. » Pour rappel, le journaliste-chroniqueur judiciaire, après 4 jours de garde à vue, a fait face au juge d’instruction du 2e cabinet ce mardi.



Il a été accusé de 6 charges, notamment, provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre un membre de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Des charges retenues contre le journaliste suite à sa dernière sortie sur l’affaire « Sweet Beauté ».